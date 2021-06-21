«Аталанта» интересуется Де Кетеларе из «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, на 20-летнего бельгийца претендует «Аталанта». Ранее игрок был номинирован на премию Golden Boy. Также на футболиста претендует «Наполи».

В минувшем сезоне Де Кеталаре провел 46 матчей за «Брюгге», в которых забил 5 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.