«Аталанта» интересуется Де Кетеларе из «Брюгге»
01:47
Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sportitalia.
По сведениям источника, на 20-летнего бельгийца претендует «Аталанта». Ранее игрок был номинирован на премию Golden Boy. Также на футболиста претендует «Наполи».
В минувшем сезоне Де Кеталаре провел 46 матчей за «Брюгге», в которых забил 5 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
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