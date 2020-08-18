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«Аталанта» и Миранчук: «Локомотив» пока не устраивают условия

14:30
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вчерашний разговор гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе с руководством «Аталанты» по поводу возможного перехода в клуб из Бергамо 24-летнего хавбека Алексея Миранчука не дал результата в плане отправления официального предложения.

Если изначально речь шла о компенсации в 14-15 миллионов евро, то в ходе переговоров итальянцы стали ее прилично снижать, напирая на то, что отступные в контракте игрока с железнодорожниками составляют 8 миллионов.

Не до конца устраивают хавбека и личные условия — сумма в 2 миллиона евро в год плюс бонусы способна уменьшится. При этом Миранчук резонно полагает, что «Аталанта» — не «Барселона», чтобы соглашаться вообще на все.

Тем не менее, консультации еще не завершены и будут продолжены.

В нынешнем сезоне Миранчук провел три матча за «Локо», отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу. В минувшем — 32 игры, 16 забитых мячей и 5 ассистов. (Вячеслав Короткин)

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