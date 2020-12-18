«Аталанта» хочет подписать еще одного украинца

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко может стать игроком «Аталанты», сообщает Football Italia.

По данным источника, бергамаски попытаются заполучить 24-летнего украинца бесплатно, ведь летом следующего года у него заканчивается контракт с «горняками», а хавбек не спешит его продлевать. Также в списке пртендентов на украинца значится «Наполи».

Накануне прошлого сезона «Аталанта» подписала еще одного экс-игрока «Шахтера» Руслана Малиновского.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых забил 4 мяча.