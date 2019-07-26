"Аталанта", "Фиорентина" и "Валенсия" проявляют интерес к Рафинье

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может сменить клуб, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, футболистом интересуются "Аталанта", "Фиорентина" и "Валенсия". Контракт футболиста истекает через год. Фаворитом в борьбе за нее издание называет "Валенсию".

26-летний игрок в прошлом сезоне провел восемь матчей за "Барселону" во всех турнирах и забил один мяч.

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