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«Астон Вилла» ведет переговоры с Сиприеном. Игрока хотел подписать «Спартак»

02:17
Вилан Сиприен. Фото Instagram
Вилан Сиприен. Фото Instagram
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«Астон Вилла» сделала предложение «Ницце» по полузащитнику Вилану Сиприену. По информации Foot Mercato, английский клуб готов заплатить 17,5 миллиона евро за 25-летнего француза.

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Хавбек перешел в «Ниццу» из «Ланса» в 2016 году. Тогда трансфер обошелся «орлятам» в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Сиприен не выходил на поле, так как уведомил клуб о желании сменить команду. Игроком интересовались «Спартак», «Бордо» и несколько других клубов.

В сезоне-2019/20 Сиприен провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14,5 млн евро.

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