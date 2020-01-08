Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро

09:46
Теги:

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро. «Милан» пока не дал ответа. Однако он сам заплатил за Пентека в январе прошлого года «Дженоа» 35 миллионов.

Отметим, что в прошлом сезоне Пентек во всех турнирах забил 30 мячей, а в первой части нынешнего сезона — только четыре. Это может подтолкнуть «Милан» к расставанию с поляком, особенно с учетом возвращения в команду Златана Ибрагимовича.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир