«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро. «Милан» пока не дал ответа. Однако он сам заплатил за Пентека в январе прошлого года «Дженоа» 35 миллионов.

Отметим, что в прошлом сезоне Пентек во всех турнирах забил 30 мячей, а в первой части нынешнего сезона — только четыре. Это может подтолкнуть «Милан» к расставанию с поляком, особенно с учетом возвращения в команду Златана Ибрагимовича.