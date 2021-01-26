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«Астон Вилла» подтвердила переход Сансона

21:01

Полузащитник Морган Сансон стал игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Марсель».

Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на 4,5 года. В сезоне-2020/21 Сансон провел за «Марсель» 19 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего француза 14 миллионов фунтов, в сделке прописаны дополнительные бонусы в размере 1,5 млн.

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