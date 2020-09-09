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«Астон Вилла» подписала форварда «Брентфорда» за рекордную для клуба сумму

14:06
Олли Уоткинс. Фото ФК "Астон Вилла"
Олли Уоткинс. Фото ФК "Астон Вилла"
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Форвард «Брентфорда» Олли Уоткинс перешел в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним англичанином рассчитано на пять лет.

Сообщалось, что «Вилла» заплатит за Уоткинса 28 миллионов фунтов стерлингов сразу и еще 5 миллионов — бонусами. В общей сложности, «львы» потратят на футболиста 33 миллиона. Это сделает Уоткинса самым дорогим игроком в истории клуба.

В прошлом сезоне Уоткинс забил 26 мячей в чемпионшипе.

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