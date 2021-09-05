«Астон Вилла» может усилиться полузащитником «Ювентуса»

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб намерен приобрести 23-летнего американца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Ювентус» был готов расстаться с игроком в минувшее летнее трансферное окно, но не смог найти покупателя.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.