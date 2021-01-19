«Астон Вилла» интересуется Сансоном

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 26-летним французом интересуется «Астон Вилла». при этом бирмингемцы не намерены приобретать игрока зимой, а рассматривают трансфер летом.

Ранее главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес клубов АПЛ к хавбеку.

В сезоне-2020/21 Сансон провел 18 матчей за «Марсель», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 20 миллионов евро.