«Астон Вилла» интересуется Ориги

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает The Sun.

По сведениям источника, бирмингемский клуб хотят усилить атакующую линию 25-летним бельгийцем. Сам игрок намерен получать больше игрового времени, чтобы попасть на чемпионат Европы в составе сборной Бельгии.

В сезоне-2019/20 Ориги провел 42 матча во всех турнирах, при этом 28 раз выходил по ходу встреч, при этом забил 6 голов и сделал результативную передачу.