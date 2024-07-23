«Астон Вилла» хочет подписать Жоау Феликса

«Астон Вилла» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает The Guardian.

Бирмингемский клуб видит в 24-летнем португальце замену Муссе Диаби, который продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

На футболиста также претендует «Бенфика».

В сезоне-2023/24 Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.