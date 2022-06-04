«Астон Вилла» активирует опцию выкупа Ольсена у «Ромы»

Вратарь «Ромы» Робин Ольсен, арендованный «Астон Виллой», останется в английском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, бирмингемцы активируют опцию выкупа 32-летнего шведа за 3,5 млн евро. Контракт будет рассчитан на 2024 года.

Ольсен был арендован «Астон Виллой» в январе 2022 года. За это время вратарь провел один матч, в которых пропустил три мяча. Начало сезона Ольсен провел в «Шеффилд Юнайтед», проведя 11 матчей в чемпионшипе и пропустив 17 мячей.