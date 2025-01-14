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Сегодня, 13:00

Ашветия — о возможном переходе Хвичи в «ПСЖ»: «Его не очень ценили в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Хвича сам не очень хотел уходить из «Наполи». Большую роль сыграли обстоятельства и его контракт. Вся эта история тянулась очень долго, поэтому он решил уйти из «Наполи». Теперь его хочет купить «ПСЖ», одна из лучших команд мира. Конечно, во Франции не такой сильный чемпионат, как в Италии. Но в «Наполи» Хвичу не очень ценили, поэтому он захотел поменять команду. И Кварацхелия не подходит нынешнему «Наполи» по стилю. Он атакующий футболист, а его заставляют работать в защите», — цитирует Ашветию Metaratings.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг с «Наполи» договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро.

Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Михаил Ашветия
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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