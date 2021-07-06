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Ашраф Хакими подписал контракт с «ПСЖ»

18:50
Ашраф Хакими (в центре). Фото Twitter
Ашраф Хакими (в центре). Фото Twitter
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Защитник Ашраф Хакими подписал контракт с «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Официальное подтверждение трансфера последует позднее. Ранее футболист выступал за «Интер».

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 70 миллионов евро. 22-летний марокканец подпишет соглашение до 2026 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.

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Евгений Петров все материалы автора

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