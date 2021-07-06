Защитник Ашраф Хакими подписал контракт с «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Официальное подтверждение трансфера последует позднее. Ранее футболист выступал за «Интер».

Official announcement soon... but here we go, and here you've Achraf Hakimi first pic as Paris Saint-Germain player together with Leonardo and his agent Alejandro Camano — @clmerlo. ?? #PSG



Contract signed, medicals completed and... next stop, Sergio Ramos official soon. pic.twitter.com/CfWzR6oQiM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 70 миллионов евро. 22-летний марокканец подпишет соглашение до 2026 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.