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Асамоа отправился на медосмотр в «Кальяри»

20:37
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Защитник Квадво Асамоа отправился на медосмотр перед переходом в «Кальяри», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В случае успешного прохождения осмотра он перейдет на правах свободного агента.

31-летний ганский футболист прошлый сезон провел в «Интере» и покинул клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 защитник провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

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