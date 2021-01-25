Асамоа отправился на медосмотр в «Кальяри»

Защитник Квадво Асамоа отправился на медосмотр перед переходом в «Кальяри», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В случае успешного прохождения осмотра он перейдет на правах свободного агента.

31-летний ганский футболист прошлый сезон провел в «Интере» и покинул клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 защитник провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.