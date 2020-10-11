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Асамоа может перейти в «Сампдорию»

13:26
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Защитник Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 31-летний ганец намерен подписать контракт на один миллион евро. Ранее игрок отказался переехать в МЛС и перейти в «Рединг».

Асамоа минувший сезон провел в «Интере» и покинул клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 защитник провел 11 матчей во всех трунирах, в которых отметился голевой передачей.

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