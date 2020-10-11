Асамоа может перейти в «Сампдорию»
Защитник Квадво Асамоа может продолжить карьеру в «Сампдории», сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям источника, 31-летний ганец намерен подписать контракт на один миллион евро. Ранее игрок отказался переехать в МЛС и перейти в «Рединг».
Асамоа минувший сезон провел в «Интере» и покинул клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2019/20 защитник провел 11 матчей во всех трунирах, в которых отметился голевой передачей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.