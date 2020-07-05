AS: «ПСЖ» готов вернуть Неймара в «Барселону» летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», утверждает AS. Трансфер может состояться уже этим летом, если от каталонского клуба поступит предложение.

При этом парижский клуб рассчитывает на Неймара в плей-офф Лиги чемпионов и не готов расставаться с ним до завершения турнира.

Отмечается, что Неймар не хочет продлевать контракт с клубом. Срок соглашения истекает летом 2022 года, и «ПСЖ» рассчитывает вернуть часть выплаченных за него средств.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.