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AS: «ПСЖ» готов вернуть Неймара в «Барселону» летом

5 июля 2020, 15:26
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», утверждает AS. Трансфер может состояться уже этим летом, если от каталонского клуба поступит предложение.

При этом парижский клуб рассчитывает на Неймара в плей-офф Лиги чемпионов и не готов расставаться с ним до завершения турнира.

Отмечается, что Неймар не хочет продлевать контракт с клубом. Срок соглашения истекает летом 2022 года, и «ПСЖ» рассчитывает вернуть часть выплаченных за него средств.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

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