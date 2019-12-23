Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал информацию о возможном переходе в «Интер». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский клуб может арендовать чилийца в январе. Возглавляет «Интер» Антонио Конте, знакомый с Видалем по работе в «Ювентусе».

— Я спокоен и счастлив в «Барселоне», — цитирует Goal Видаля. — Когда я вернусь на поле, вы увидите. Сейчас я хочу побыть с семьей, а после паузы приму решение.

Не я решаю, буду ли играть или нет, — это решает тренер. Но люди видят мои старания, так что я постараюсь извлекать максимум выгоды из своих шансов и продолжу забивать, что люблю больше всего.