Артета прокомментировал уход Езила в «Фенербахче»
14:05
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе полузащитника Месута Езила в «Фенербахче».
«Езил — отличный футболист, очень талантливый. Он многое сделал для клуба, но я хочу направить команду в другое направление.
Возможно, он бы входил в наши планы, если бы у нас было больше вариантов. В начале сезона он был в моем плане, но потом — уже нет», — цитирует Артету BBC Sport.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче». Немец уже прибыл в Стамбул, но из-за пандемии коронавируса оформление его трансфера задерживается.
За «Арсенал» Езил не играл с марта 2020 года и в заявку на нынешний сезон АПЛ не был включен.
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