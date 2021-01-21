Артета прокомментировал уход Езила в «Фенербахче»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе полузащитника Месута Езила в «Фенербахче».

«Езил — отличный футболист, очень талантливый. Он многое сделал для клуба, но я хочу направить команду в другое направление.



Возможно, он бы входил в наши планы, если бы у нас было больше вариантов. В начале сезона он был в моем плане, но потом — уже нет», — цитирует Артету BBC Sport.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче». Немец уже прибыл в Стамбул, но из-за пандемии коронавируса оформление его трансфера задерживается.

За «Арсенал» Езил не играл с марта 2020 года и в заявку на нынешний сезон АПЛ не был включен.