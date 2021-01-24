Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поблагодарил полузащитника Месута Езила за работу в команде. Сегодня, 24 января, немец официально стал игроком «Фенербахче». Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

«Достижения Месута Езила в «Арсенале» не подлежат сомнению. Играть рядом с ним и тренировать его было честью. Он креативен, а его видение поля приводит к множеству голов.



Месут был в центре многих великих моментов за эти годы, включая победы в трех финалах Кубка Англии. Он стал частью истории клуба. Мы благодарим его и желаем ему всего наилучшего», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Езил выступал в лондонском клубе с 2013 года. В составе «Арсенала» 32-летний футболист отыграл 254 матча, забил 44 мяча и сделал 77 передач.