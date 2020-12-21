Артета хочет видеть Иско в «Арсенале»

Полузащитник «Реала» Иско входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в испанце заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Сам футболист заинтересован в том, чтобы сменить клуб. На него претендуют также другие представители АПЛ и ла лиги. «Реал» хочет получить за него 60 миллионов евро.

28-летний Иско в текущем сезоне провел 10 матчей за «Реал» во всех турнирах.