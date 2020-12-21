Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Артета хочет видеть Иско в «Арсенале»

23:27
Теги:

Полузащитник «Реала» Иско входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в испанце заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Сам футболист заинтересован в том, чтобы сменить клуб. На него претендуют также другие представители АПЛ и ла лиги. «Реал» хочет получить за него 60 миллионов евро.

28-летний Иско в текущем сезоне провел 10 матчей за «Реал» во всех турнирах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир