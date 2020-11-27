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«Арсенал» зимой может арендовать Иско

21:25
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Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Англии, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, 28-летним испанцем интересуется «Арсенал». Сообщается, что хавбек может арендован лондонским клубом зимой.

В текущем сезоне Иско провел 7 матчей за «Реал» и не отметился результативными действиями.

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