«Арсенал» заплатит 75 миллионов евро за Дьекереша

«Арсенал» ведет переговоры с лисссабонским «Спортингом» по трансферу нападающего Виктора Дьекереша. По информации A Bola, сумма сделки может составить 75 миллионов евро. Стороны договариваются о контракте на 4-5 лет.

Ранее появилась информация, что 26-летний швед может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба, так как хочет зарабатывать 240 тысяч евро в неделю.

В этом сезоне Дьекереш забил 52 гола и сделал 13 голевых передач в 50 матчах во всех турнирах.