«Арсенал» заключил контракт с 22-летним воспитанником «Авангарда»

Тульский «Арсенал» пополнился 22-летним нападающим курского «Авангарда» Романом Минаевым, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение подписано на два с половиной года. В текущем розыгрыше Олимп-ФНЛ он сыграл 25 матчей и забил 6 мячей. В ходе январского сбора «Арсенала» в Турции Минаев отметился голом в контрольной встрече с азербайджанской «Кешлей».

В составе тульской команды форвард будет выступать под номером 77.