«Арсенал» заключил контракт с 22-летним воспитанником «Авангарда»
21:31
Тульский «Арсенал» пополнился 22-летним нападающим курского «Авангарда» Романом Минаевым, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение подписано на два с половиной года. В текущем розыгрыше Олимп-ФНЛ он сыграл 25 матчей и забил 6 мячей. В ходе январского сбора «Арсенала» в Турции Минаев отметился голом в контрольной встрече с азербайджанской «Кешлей».
В составе тульской команды форвард будет выступать под номером 77.
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/roman-minaev-napadayushchiy-arsenala/
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