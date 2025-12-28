«Арсенал» заинтересован в защитнике «Милана» Бартесаги

«Арсенал» изучает возможность подписания защитника «Милана» Давиде Бартесаги, сообщает Caughtoffside.

По данным источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжает следить за возможными целями на позиции левого защитника, и 19-летнего итальянца включили в январский шорт-лист. «Милан» готов отпустить игрока за 45 миллионов евро.

Также футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Реал».

В сезоне-2025/26 Бартесаги в 13 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.