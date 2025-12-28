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28 декабря 2025, 02:26

«Арсенал» заинтересован в защитнике «Милана» Бартесаги

Павел Лопатко

«Арсенал» изучает возможность подписания защитника «Милана» Давиде Бартесаги, сообщает Caughtoffside.

По данным источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжает следить за возможными целями на позиции левого защитника, и 19-летнего итальянца включили в январский шорт-лист. «Милан» готов отпустить игрока за 45 миллионов евро.

Также футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Реал».

В сезоне-2025/26 Бартесаги в 13 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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