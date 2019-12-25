«Арсенал» заинтересован в покупке Кулибали из «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Daily Star со ссылкой на подкаст Transfer Window. По информации СМИ, 28-летний сенегалец попал в сферу интересов «Арсенала».

Главный тренер «канониров» Микель Артета планирует усилить защитную линию уже в зимнее трансферное окно. На сенегальца также претендуют «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игрока оценивают в 55 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Кулибали провел 20 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.