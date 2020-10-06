«Арсенал» выкупил контракт Партея у «Атлетико» и отдал мадридцам в аренду Торрейру

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей подписал контракт с «Арсеналом», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Лондонцы выкупили контракт 27-летнего ганца за 50 миллионов евро. В обратном направлении отправился полузащитник Лукас Торрейра, который арендован «Атлетико» до конца сезона.

В прошлом сезоне ла лиги Партей провел 35 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт игрока с мадридцами действовал до 30 июня 2023 года.

В этом сезоне Торрейра на поле не выходил. В прошлом сезоне на его счету 39 матчей, два гола и одна голевая передача.