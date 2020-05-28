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«Арсенал» вступил в борьбу за Коутинью

18:07
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Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью, арендованный у «Барселоны», может перейти в «Арсенал», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 27-летнего бразильца хочет видеть главный тренер лондонцев Микель Артета. Переговоры будет вести спортдиректор Рауль Санльеи, который работал в «Барселоне».

Также хавбеком интересуются «Челси», «Ньюкасл», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

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