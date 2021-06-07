«Арсенал» вступил в борьбу за Чалханоглу
18:45
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу входит в сферу интересов «Арсенала», сообщает 7 июня Football Italia.
Контракт игрока с «Миланом» истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Футболист хотел зарабатывать 4 миллиона евро в год + бонусы.
В борьбу за игрока вступил «Арсенал». Пока конкретное предложение ему сделал только «Аль-Духаиль». «Ювентус», «Барселона», «Ливерпуль» и «Челси» также проявляют к нему интерес, но конкретного предложения пока не было.
27-летний турок в завершившемся сезоне провел 43 матча за «Милан» во всех турнирах и забил девять мячей при 12 голевых передачах.
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