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«Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон» проявляют интерес к Юмтити

13:29
Самюэль Юмтити. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Самюэль Юмтити. Фото fcbarcelonanoticias.com.
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити вызывает интерес у нескольких английских клубов, сообщают испанские СМИ.

По информации Mundo Deportivo, француз не хочет уходить этим летом, но «Барса» может рассмотреть вариант с его арендой, в которую могут включить опцию выкупа. На игрока претендуют «Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон». Также есть интерес и из Франции — «Марсель», «Ренн» и «Лион», бывший клуб игрока.

Контракт футболиста истекает в 2023 году. Он хочет остаться в «Барсе» и готов подписать новое соглашение, но клуб из-за высокой зарплаты может все же продать его. 26-летний футболист в сезоне-2019/20 провел 18 матчей за «Барселону» во всех турнирах.

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