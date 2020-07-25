«Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон» проявляют интерес к Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити вызывает интерес у нескольких английских клубов, сообщают испанские СМИ.

По информации Mundo Deportivo, француз не хочет уходить этим летом, но «Барса» может рассмотреть вариант с его арендой, в которую могут включить опцию выкупа. На игрока претендуют «Арсенал», «Вест Хэм» и «Эвертон». Также есть интерес и из Франции — «Марсель», «Ренн» и «Лион», бывший клуб игрока.

Контракт футболиста истекает в 2023 году. Он хочет остаться в «Барсе» и готов подписать новое соглашение, но клуб из-за высокой зарплаты может все же продать его. 26-летний футболист в сезоне-2019/20 провел 18 матчей за «Барселону» во всех турнирах.