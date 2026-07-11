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Сегодня, 07:55

«Арсенал» ведет переговоры по греку Тзолису

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Брюгге» Христос Тзолис может перейти в «Арсенал», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» продолжают поддерживать контакт с окружением 24-летнего грека, который заинтересован в переходе в лондонский клуб этим летом. «Арсенал» идет поиски потенциальной замены Леандро Троссарду, которым активно интересуется турецкий «Бешикташ».

Тзолис имеет действующий контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Тзолис сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 29 голевых передач.

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