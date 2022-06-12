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Сегодня, 03:57

«Арсенал» сохраняет интерес к Асенсио

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 26-летнего испанца претендует «Арсенал». Лондонский клуб сохраняет интерес к нападающему, тогда как сам игрок хотел бы остаться в «Реале». Судьба Асенсио должна решиться на следующей неделе. Контракт Асенсио действует до конца июня 2023 года.

В минувшем сезоне Асенсио забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Марко Асенсио
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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