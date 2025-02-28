Источник: «Арсенал» сделал предложение Киммиху, «Бавария» предлагает игроку 20 миллионов евро в год

«Арсенал» сделал предложение полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 30-летний хавбек мюнхенцев, который получил еще одно предложение — от неназванного клуба, сомневается в продлении соглашения с «Баварией». Его контракт действует до лета 2025 года.

Отмечается, что Киммих уведомил руководство клуба о поступивших запросах. Мюнхенцы готовы предложить игроку контракт до 2028 года с зарплатой 20-22 миллиона евро до вычета налогов.

В этом сезоне хавбек провел за клуб 36 матчей, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.