Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Арсенал» расторгнет контракт с Мустафи

15:50
Теги:

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о разрыве контакта с немецким защитником Шкодраном Мустафи, сообщает Daily Mail.

Контракт 28-летнего немца истекает летом, однако «Арсенал» намерен избавиться от Мустафи уже сейчас.

Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. Немец потерял место в основе команды, он сыграл в 15 матчах АПЛ прошлого сезона и в трех матчах нынешнего сезона. В январе команду Микеля Артеты уже покинули Месут Озил и Сократис Папастатопулус.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир