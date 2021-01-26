«Арсенал» расторгнет контракт с Мустафи

Лондонский «Арсенал» ведет переговоры о разрыве контакта с немецким защитником Шкодраном Мустафи, сообщает Daily Mail.

Контракт 28-летнего немца истекает летом, однако «Арсенал» намерен избавиться от Мустафи уже сейчас.

Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. Немец потерял место в основе команды, он сыграл в 15 матчах АПЛ прошлого сезона и в трех матчах нынешнего сезона. В январе команду Микеля Артеты уже покинули Месут Озил и Сократис Папастатопулус.