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«Арсенал» рассматривает форварда «Севильи» в качестве замены Обамеянгу

10:14
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«Арсенал» интересуется нападающим «Севильи» Юссефом Эн-Несири, сообщает La Colina de Nervion.

По информации источника, «канониры» рассматривают 24-летнего марокканца в качестве потенциальной долгосрочной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Сообщается, что лондонский клуб попытается подписать футболиста следующим летом, поскольку зимой «Севилья» вряд ли согласится продавать одного из лучших бомбардиров команды.

В сезоне-2021/22 Эн-Несири провел 3 матча за «Севилью», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.lacolinadenervion.com/sevilla-fc-fichajes-arsenal-no-pierde-de-vista-youssef-en-nesyri/

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Иван Торопцев все материалы автора

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