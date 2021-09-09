«Арсенал» рассматривает форварда «Севильи» в качестве замены Обамеянгу

«Арсенал» интересуется нападающим «Севильи» Юссефом Эн-Несири, сообщает La Colina de Nervion.

По информации источника, «канониры» рассматривают 24-летнего марокканца в качестве потенциальной долгосрочной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Сообщается, что лондонский клуб попытается подписать футболиста следующим летом, поскольку зимой «Севилья» вряд ли согласится продавать одного из лучших бомбардиров команды.

В сезоне-2021/22 Эн-Несири провел 3 матча за «Севилью», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.