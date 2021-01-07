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«Арсенал» приобрел защитника «Герты» Рекика

21:54
Омар Рекик. Фото ФК "Арсенал"
Омар Рекик. Фото ФК "Арсенал"

Защитник «Герты» Омар Рекик перешел в «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба. Лондонцы официально завершили сделку по подписанию 19-летнего тунисца.

Рекик присооединится к молодежной команде «Арсенала» для игроков до 23 лет.

Рекик выступал за юношескую сборную Голландии, а также резервистов и юниоров «Герты». В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол в региональной лиге за «Герту-2».

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