«Арсенал» приобрел защитника «Герты» Рекика

Защитник «Герты» Омар Рекик перешел в «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба. Лондонцы официально завершили сделку по подписанию 19-летнего тунисца.

Рекик присооединится к молодежной команде «Арсенала» для игроков до 23 лет.

Рекик выступал за юношескую сборную Голландии, а также резервистов и юниоров «Герты». В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол в региональной лиге за «Герту-2».