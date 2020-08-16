«Арсенал» предлагает за Габриэла больше, чем «Наполи»

Защитник «Лилля» Габриэл может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, французский клуб имеет соглашение о переходе 22-летнего бразильца в «Наполи». Однако «Арсенал» готов заплатить за игрока 25 млн евро плюс 3 млн в качестве бонусов, в то время когда неаполитанцы предлагают 22+3 млн евро.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.