«Арсенал» потратит 52 миллиона евро на подписание Инкапье из «Байера»

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье перейдет в «Арсенал», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб за 6 миллионов евро арендует 23-летнего колумбийца. В соглашении будет прописано обязательство выкупа прав на игрока за 46 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инкапье принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.