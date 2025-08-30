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30 августа 2025, 06:13

«Арсенал» потратит 52 миллиона евро на подписание Инкапье из «Байера»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье перейдет в «Арсенал», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб за 6 миллионов евро арендует 23-летнего колумбийца. В соглашении будет прописано обязательство выкупа прав на игрока за 46 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инкапье принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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