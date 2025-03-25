«Арсенал» поборется с «Ливерпулем» за защитника «Аякса» Хато

«Арсенал» присоединился к «Ливерпулю» в гонке за подписание защитника «Аякса» Йоррела Хато, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, английские клубы рассчитывают на трансфер 19-летнего нидерландца летом 2025 года. В «Ливерпуле» видят Хато в качестве замены Вирджилу ван Дейку, который пока не подписал новый контракт. «Арсенал» отправил скаутов смотреть игру защитника «Аякса» после травмы Риккардо Калафьори.

Контракт Хато с «Аяксом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. Защитник провел за «Аякс» 103 матча, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.