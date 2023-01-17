«Арсенал» планирует подписать Кварацхелию после сорвавшегося перехода Мудрика

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «канониры» ищут варианты усиления левого фланга атаки после провала с трансфером Михаила Мудрика, перешедшего в «Челси».

Также сообщается, что руководство итальянского клуба не хотело бы отпускать грузинского хавбека, так как считают его одним из лидеров команды, но готовы расстаться с футболистом за сумму свыше 100 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний грузин сыграл за неаполитанцев 20 матчей, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.