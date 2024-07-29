«Арсенал» объявил о переходе защитника «Болоньи» Калафьори
Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», сообщает пресс-служба английского клуба.
Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются. Калафьори будет выступать под 33-м номером.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Калафьори выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.
Новости