"Арсенал" объявил о переходе Салиба. Игрок проведет следующий сезон в "Сент-Этьене"

Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Сообщается, что в следующем сезоне он будет выступать за "Сент-Этьен" на правах аренды. К "Арсеналу" он присоединится через год, с сезона-2020/21. С "канонирами" он подписал долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.

18-летний француз в прошлом сезоне провел 19 матчей за "Сент-Этен" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр