"Арсенал" намерен обновить защитную линию в летнее трансферное окно

Вслед за Штефаном Лихштайнером ​"Арсенал" могут покинуть защитники Начо Монреаль, Лоран Косьельни и Шкодран Мустафи, сообщает Goal. Главный тренер команды Унаи Эмери желает перестроить линию обороны и купить ряд игроков. Он намерен продать трех защитников, чтобы увеличить трансферный бюджет, который составляет 45 миллионов фунтов стерлингов.

Главная цель "Арсенала" – 18-летний защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба. Также "канониры" рассматривают возможность приобретения 27-летнего игрока "Барселоны" Самюэля Юмтити, но препятствием может стать высокая трансферная цена. Лондонцы проявляют интерес к 27-летнему защитнику "ПСЖ "Тома Менье.