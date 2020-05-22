«Арсенал» начал переговоры по трансферу Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Арсенал», сообщает Mirror.

По сведениям источника, лондонцы уже вступили в переговоры по поводу перехода 25-летнего француза.

Ранее об интересе к Рабьо сообщали со стороны «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро.