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«Арсенал» начал переговоры по трансферу Рабьо

15:57
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Арсенал», сообщает Mirror.

По сведениям источника, лондонцы уже вступили в переговоры по поводу перехода 25-летнего француза.

Ранее об интересе к Рабьо сообщали со стороны «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Рабьо в 25,5 миллиона евро.

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