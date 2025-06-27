Футбол
27 июня, 06:09

«Арсенал» может подписать Москеру

Павел Лопатко

«Арсенал» заинтересован в трансфере защитника «Валенсии» Кристиана Москеры, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний испанец готов присоединиться к «Арсеналу» и уже дал добро на переход. В ближайшее время ожидается продолжение переговоров между сторонами. Также Москерой интересовался «ПСЖ».

В сезоне-2024/25 Москера в 41 матче за «Валенсию» во всех турнирах забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

