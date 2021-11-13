«Арсенал» может перехватить Стерлинга у «Барселоны»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Express.

По сведениям источника, на 26-летнего англичанина претендует «Арсенал», который готов перехватить игрока у «Барселоны». Сообщается, что каталонский клуб столкнулся с проблемой в поисках средств на футболиста, а главный тренер «канониров» Микель Артета, работавший со Стерлингом в «Ман Сити», хочет видеть игрока в своей команде.

Ранее Стерлинг приостановил переговоры с «Ман Сити» о новом контракте, так как хочет чувствовать уверенность в том, что будет играть важную роль в клубе в будущем. Срок его действующего соглашения истекает в 2023 году.

В этом сезоне англичанин принял участие в 15 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 млн евро.