«Арсенал» может перехватить Эрика Гарсию у «Барселоны»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Mirror.

По сведениям источника, 20-летним испанцем интересуется «Арсенал». Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Барселону», однако у каталонского клуба финансовые проблемы, которые могут помешать трансферу.

20-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. в нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.