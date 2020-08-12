«Арсенал» может отпустить Ляказетта в «Ювентус» в обмен на Дугласа Косту

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 29-летний француз может перейти в «Ювентус», лондонский клуб заинтересован в обмене на форварда Дугласа Косту. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов расстаться с игроком за 35 млн евро.

В минувшем сезоне Ляказетт провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.