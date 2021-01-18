«Арсенал» купит полузащитника «Шахтера»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет приобрести полузащитника «Шахтера» Манора Соломона летом, сообщает Daily Mail.

21-летний футболист сборной Израиля впечатлил английский клуб своими выступлениями в лиге чемпионов. Соломон забил «Реалу» по мячу на выезде и дома. Ранее интерес к вингеру проявлял «Манчестер Сити».

Соломон забил 2 мяча в 6 матчах лиги чемпионов и 3 гола в 10 играх чемпионата Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.